أبو الغيط يرد على مروجي شائعة بيع رأس الحكمة (فيديو)

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر تشهد على مدى الأعوام العشرة الأخيرة أحد أكبر انطلاقاتها خلال مائتي عام، وكل ما حدث في الماضي لا يقارن بما يحدث في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف “أبوالغيط” خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك وضع دولي وإقليمي وعربي يشهد قوة اقتصادية كبيرة قادرة على تنمية إمكانياتها في كافة القطاعات.

وتابع: الخليج يشهد تطورات كبيرة على كافة المستويات الخدمية داخليا، ومصر بعد المواجهة مع إسرائيل كانت تحتاج لضخ شرايين، ويوجد لديها أعلى بنية تحتية في عهد الرئيس السيسي.

وأردف: "ما يحدث في مصر جهد كبير من أجل التنمية ورفع مستوى المجتمع، كما أنها تعمل بجهد كبير من أجل سداد القروض التى حصلت عليها من أجل التنمية.

ما يحدث في مصر ظاهرة عظيمة للغاية

وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن ما يحدث في مصر ظاهرة عظيمة للغاية، وهناك من يروج للشائعات الكاذبة ويتحدث عن أن مصر باعت رأس الحكمة، مردفًا: «رسالتي لمروجي الشائعات حلوا عنا».

وأردف أحمد أبو الغيط: ما الضرر من المشروعات السياحية التي تحدث في كل المناطق السياحية ، كما أن المشروعات علي الأرض المصرية ستبقي على أرض مصر وتساعد على اقتصاد مصر.

ولفت أحمد أبو الغيط إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة لرجال الأعمال بأن ينطلقوا، كما أن الشرطة المصرية موجودة في كل الشواطيء.