الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد تدريب القوات الأوكرانية عامين

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الاتحاد يعتزم تمديد مهمته التدريبية لتدريب القوات الأوكرانية عامين آخرين.

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وبحسب" روسيا اليوم"، أضاف بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، "نعتزم تمديد المهمة عامين آخرين وتعزيزها.
وفي أغسطس الماضي، قرر رؤساء وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في بروكسل زيادة الهدف لتدريب الجيش الأوكراني كجزء من مهمة التدريب للاتحاد من 60 إلى 75 ألفا.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن خدمة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تريد أيضا التوصية بأن تقوم دول الاتحاد بتمديد المهمة عامين آخرين حتى نوفمبر 2026، بالإضافة إلى تعديل برامج تدريب القوات المسلحة الأوكرانية داخل المهمة وفقا لمتطلبات كييف، لأن فعالية برنامج التدريب الأوروبي للجيش الأوكراني "مشكوك فيها" بسبب عدم اتساق الدورة التدريبية مع "الواقع القتالي" والحاجة إلى تدريب إضافي للجنود عند العودة إلى أوكرانيا.
وتم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية (EUMAM) في أكتوبر 2022، وكان من المتوقع أن تكون مدتها عامين.

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