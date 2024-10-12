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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل المستجدات الإقليمية والدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

و جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وفي السياق، تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

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