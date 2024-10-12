وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأميرفيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

و جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وفي السياق، تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.