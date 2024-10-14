نادي جامعة حلوان يضع بصمته في عالم الرياضة المصرية

شهدت صالة الملاكمة بنادي جامعة حلوان إقبالاً كبيراً منذ افتتاح أكاديميتها الجديدة تحت شعار "من البداية إلى البطولة" (Start to Hero).

وبدأت الفعاليات التدريبية برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، وأسفرت عن نتائج مبشرة في تطوير مهارات المتدربين وتعزيز قدراتهم البدنية.

نجاح ملحوظ في تحقيق أهداف أكاديمية جامعة حلوان

وأوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن الأيام الأولى من التدريبات أظهرت نجاحاً ملحوظاً في تحقيق أهداف الأكاديمية المتمثلة في بناء الثقة بالنفس وتنمية العضلات الأساسية، إلى جانب إكساب المتدربين مهارات الدفاع عن النفس وتحسين سرعة رد الفعل لديهم.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان أن الأكاديمية، التي تستقبل جميع الفئات العمرية بدءاً من سن الخامسة من الجنسين، تواصل تقديم تدريباتها أيام الأحد والاثنين والخميس من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، باشتراك شهري 250 جنيهاً للأعضاء و300 جنيه لغير الأعضاء.

وأكد المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان أن الإقبال الكبير على الأكاديمية يؤكد نجاح استراتيجية النادي في ترسيخ مكانته كـ "مصنع للأبطال" في الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن التدريبات تعتمد على أحدث الأساليب العالمية لإعداد جيل جديد من الملاكمين المحترفين.