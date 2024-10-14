الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

نادي جامعة حلوان يضع بصمته في عالم الرياضة المصرية

الملاكمة
الملاكمة

شهدت صالة الملاكمة بنادي جامعة حلوان إقبالاً كبيراً منذ افتتاح أكاديميتها الجديدة تحت شعار "من البداية إلى البطولة" (Start to Hero). 

وبدأت الفعاليات التدريبية برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، وأسفرت عن نتائج مبشرة في تطوير مهارات المتدربين وتعزيز قدراتهم البدنية.

نجاح ملحوظ في تحقيق أهداف أكاديمية جامعة حلوان 

وأوضح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، أن الأيام الأولى من التدريبات أظهرت نجاحاً ملحوظاً في تحقيق أهداف الأكاديمية المتمثلة في بناء الثقة بالنفس وتنمية العضلات الأساسية، إلى جانب إكساب المتدربين مهارات الدفاع عن النفس وتحسين سرعة رد الفعل لديهم.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان أن الأكاديمية، التي تستقبل جميع الفئات العمرية بدءاً من سن الخامسة من الجنسين، تواصل تقديم تدريباتها أيام الأحد والاثنين والخميس من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، باشتراك شهري 250 جنيهاً للأعضاء و300 جنيه لغير الأعضاء.

وأكد المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان أن الإقبال الكبير على الأكاديمية يؤكد نجاح استراتيجية النادي في ترسيخ مكانته كـ "مصنع للأبطال" في الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن التدريبات تعتمد على أحدث الأساليب العالمية لإعداد جيل جديد من الملاكمين المحترفين.

مواد متعلقة

وفد رفيع المستوى من جامعة كيوشو اليابانية يزور جامعة عين شمس

رئيس جامعة حلوان ينعى ضحايا حادث حافلة طلاب جامعة الجلالة

رئيس جامعة عين شمس يستقبل ملحق التعاون التعليمي بسفارة فرنسا

آداب عين شمس تعقد ندوة بعنوان "ملحمة أكتوبر"

حقيقة تعديل ضوابط الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية

وزير التعليم العالي ينعي طلاب جامعة الجلالة

جامعة حلوان تستقبل وفد جامعة كيوشو اليابانية

بروتوكول تعاون بين جامعة الملك سلمان الدولية ووكالة الفضاء
الجريدة الورقية