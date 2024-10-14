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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أهلي 2005 يتأهل لربع نهائي كأس مصر للشباب بالفوز على سموحة

أهلى 2005
أهلى 2005

تأهل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلى مواليد 2005 لدور الـ8 في بطولة كأس مصر للشباب، بعدما فاز على ضيفه سموحة، بركلات الترجيح 3 - 1، بعد تعادلهما 2 - 2، في الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس مصر للشباب.

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افتتح هشام مصطفى التسجيل للأهلي مبكرًا في الدقيقة الثانية بتسديدة بباطن القدم، وسجل سموحة هدفين، قبل أن يسجل طارق فوزي هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر المباراة بعدما وصلته كرة أمام المرمى انفرد على أثرها بالحارس وسددها في الشباك.

وفي ركلات الترجيح سجل للأهلي محمد رأفت ومحمد أحمد "شيبا" وإسلام عبد الله، بينما أهدر طارق فوزي.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: عبد الرحمن النحاس ومعاذ عطية ويوسف جمال وطارق فوزي.

الوسط: هشام مصطفى ويوسف إسلام ويوسف عفيفي ومحمد رضا وآدم سمير.

الهجوم: محمد أحمد "شيبا".

وشارك فارس الشافعي بدلًا من يوسف عفيفي، وعمر فتحي بدلًا من يوسف إسلام، ومحمد رأفت بدلًا من آدم سمير، وعزت منصور بدلًا من هشام مصطفى، وإسلام عبد الله بدلًا من فارس الشافعي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 8 نقاط وحسم صدارة المجموعة الثانية والتأهل كذلك لدور الـ8، من البطولة، بعدما فاز على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الزمالك بنفس النتيجة، قبل أن يفوز على سموحة بركلات الترجيح، مسجلًا 8 أهداف مقابل 6 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين

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