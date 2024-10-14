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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان: الاحتلال يستخدم ذخائر متفجرة بحرب غزة

مقرر الأمم المتحدة
مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان

أكد بن سول، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، من سيدني، أنه بعد عام من الحرب في قطاع غزة والأوضاع هناك كارثية من الناحية الإنسانية وحقوق الإنسان، مشددًا على أن هناك 42 ألف شخص قتلوا العديد من بينهم النساء والأطفال، بالإضافة إلى أن هناك ملايين من سكان غزة نزحوا، بتدمير المباني والبنى التحتية، منوهًا بأن هناك مئات من طواقم الأمم المتحدة قتلوا، الحياة في غزة تعد مستحيلة الآن.

الأوضاع في قطاع غزة كارثية

وشدد مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، على أن الأوضاع في قطاع غزة كارثية بعد مرور عام على الحرب، موضحًا أن البنية التحتية والمنشآت العامة دمرت جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

وأوضح “بن سول”، أن إسرائيل تستهدف المنشآت المدنية والمستشفيات بغزة في انتهاك واضح للقوانين الدولية، مؤكدًا أن الهجمات الإسرائيلية على غزة عشوائية وتخلف خسائر مدنية كبيرة، مشددًا على أنهم يطالبون بتحقيق مستقل للجرائم الإسرائيلية في غزة ومحاسبة مرتكبيها.

 

وأشار مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، إلى أنه على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني ووقف جرائمها في قطاع غزة، مشددًا على أنه على إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في غزة.

 

ونوه مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، بأن الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لعرقلة إرادة المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية، مشددًا على أن الاحتلال يستخدم ذخائر متفجرة في الحرب بقطاع غزة.

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