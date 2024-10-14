الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

عاش وحيدا وفارقها وحيدا .. جثة مسن مسجاة على مقعد في حالة تعفن |ماذا حدث بمصر القديمة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم  أهالي منطقة مصر القديمة بالقاهرة، ببلاغ للأجهزة الأمنية، يفيد  انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بالمنطقة، على الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين أن هناك جثة في حالة تعفن رمي.

البداية كانت بتلقي أجهزة الامن بالقاهرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يقيم بمفرده.

تبين من التحريات، أن وُجدت الجثة مسجاة على مقعد في غرفة الصالة، في حالة تعفن رمي، حيث كان يرتدي شورت فقط، كما عُثر بجواره على متعلقاته الشخصية، وبدت الجثة خالية من أي إصابات ظاهرية.

وفق تحريات، التي أجراها رجال مباحث القسم من المعاينة الأولية، تبينت سلامة منافذ الشقة، مما يشير إلى عدم وجود تدخل خارجي في الحادث.

بسؤال شقيق المتوفي، أقر بأنه كان يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، ولم يشتبه في وفاته جنائياً.

السيطرة علي حريق شقة موظف بالزاوية الحمراء

كما سيطرت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق في أحد الشقق السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، دون وقوع إصابات، بسبب نسيان مالك الشقة طعاما على البوتوجاز الخاص به. 

البداية بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بعقار بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وكشفت المعاينة أن العقار مُكون من 4 طوابق، ونشـوب الحريق بمطبخ شقة بالطابق الرابع، يقطنها شخص يبلغ 51 سنة فني أجهزة نتج عن ذلك احتراق محتويات المطبخ بالكامل دون إصابات.

بسؤال قاطن الشقـة أيد ما ورد بالمعاينة، وقرر نشوب الحريق نتيجة تركه لإناء طعام أعلى البوتاجاز سهوا، ولم يشتبه في حدوثه جنائيا، ورفض اتخاذ إجراء قانوني.

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