عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة مسن يقيم بمفرده داخل شقته بمصر القديمة.

العثور على جثة مسن فى مصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يقيم بمفرده.

وكشفت التحريات، أن وجدت الجثة مسجاة على مقعد في غرفة الصالة، في حالة تعفن رمي، وعثر على متعلقاته الشخصية، وبدت الجثة خالية من أي إصابات ظاهرية وتبينت سلامة منافذ الشقة، مما يشير إلى عدم وجود تدخل خارجي في الحادث.

وبسؤال شقيق المتوفي، أقر بأنه كان يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، ولم يشتبه في وفاته جنائيًا، وتم نقل الجثة الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم.