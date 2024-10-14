القي رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بحجة استثمارها، والاحتيال عليهم، بمدينة الشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين فى الشيخ زايد

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من الأشخاص، أفادوا بتعرضهم للنصب على يد 3 أشخاص، استولوا منهم على مبالغ مالية، لاستثمارها، والنصب عليهم، بمدينة الشيخ زايد.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط مبالغ مالية، ومستندات تشير لجرائمهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.