وزير الرياضة يهنئ منتخب سيدات تنس الطاولة بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا بإثيوبيا

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى المنتخب الوطني الأول لسيدات تنس الطاولة، بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” خلال الفترة ما بين 12 وحتى 19 أكتوبر الجاري.



وحصد منتخب السيدات لقب البطولة بعد الفوز فى النهائى على منتخب نيجريا بنتيجة 3/0 والتأهل الى بطولة العالم للفرق.



وجدد الوزبر تأكيده علي دعم الدولة المصرية للمنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات الدولية والقارية، مشيرًا إلى نجاح المنظومة الرياضية بفضل دعم فخامة السيد الرئيس، وهو ما تتأتي ثماره تباعًا في نتائج المنتخبات في مختلف الألعاب.



وتضم قائمة اللاعبات كل من هنا جودة، مريم الهضيبي، يسرا حلمي، مروة الهضيبي وهند فتحي.