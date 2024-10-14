" ابدأ من جديد" ورشة عمل ضمن مشروع "سفراء الأزهر"

عقدت اليوم، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل، ضمن مشروع «سفراء الأزهر»، تحت عنوان: «ابدأ من جديد»، شارك فيها: سبعون طالبة من طالبات كلية الزراعة بنات بجامعة الأزهر، حاضر فيها: الدكتور أماني جاد الله، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بنات، بالقاهرة.

قالت الدكتور أماني: إن امتلاك الإنسان للقوى الكامنة في داخله، واسغلالها بشكل صحيح، قد يحدث فارقا كبيرا في طريق نجاحه، فالدوافع الداخلية لدى الإنسان هي السبب في قيامه بأعمال أعلى من المستوى المطلوب، بحيث يصل إلى نتائج كبيرة

وأضافت: إن هذه الورشة تأتي في إطار تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات الحياتية المختلفة، ومن أهمها: تطوير الذات، وتعزيز الثقة بالنفس، واكتساب المهارت المختلفة، بما يواكب التغيرات المستمرة في سوق العمل.

وأوضحت الدكتور أماني خلال الورشة: مفهوم الذات، وأنواعها، وإدارة الوقت، وتحديد الأهداف وفقا للأولويات، والعوامل التي تساعد على تطوير الذات، وكيفية التغلب على الصعوبات مثل: الخجل والإحباط النفسي، والتأكيد على أن الثقة هي الدليل على التميز والنجاح، واكتساب سمات الشخصية الجذابة.

وفي ختام الورشة، أوصت المتدربين بالعديد من الوصايا، التي ربما تكون هي السبيل للنجاح، من أهمها: التحكم في السلوك، وفي الردود المناسبة لمختلف المواقف، ووضع الأمور الأهم أولا، وشحذ الذات باستمرار، والاهتمام بالوقت، وتقوية المهارات بالتدريب المستمر.

