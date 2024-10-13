خريجي الأزهر بمطروح تنظم ندوة توعوية عن دور الأسرة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، ندوة توعوية بعنوان: “دور الأسرة في بناء المجتمع”، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تحدث فيها الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، رئيس فرع المنظمة، حيث أكد أن الأسرة خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، وتبقى آثارها منقوشة فيه، يحملها معه، ويورثها ذريته من بعده.

وقال: تعمل الأسرة على بناء وتعزيز الروابط العائلية والأسرية للطفل، وهذا يساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي له، مشيرًا إلى أن الطفل الذي ينشأ في بيئة أسرية آمنة ومترابطة، يكون أكثر قدرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وأضاف أن الأسرة لها اليد الطولى في غرس القيم وتعزيزها في الأفراد، حيث يقوم الوالدان على تعزير السلوك الحسن، والتنفير من السلوكيات القبيحة، مع بيان قبحها للأبناء، فتتشكل مرجعية الأبناء في الحكم على ما يقابلهم من مواقف مختلفة في حياتهم.

وأوضح أن الأسرة تعد الموجّه الحقيقي لسلوكيات الأبناء، حيث إنهم يتبعون في تقييمهم للمواقف التي تواجههم في حياتهم تلك البوصلة، ففي سورة طه: “وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها”.

وعلى صعيد اخر، زار الجامع الأزهر الشريف ، اليوم الجمعة وفد من معهد ديا ماليلا العالمي للتربية الإسلامية الحديثة بجزيرة سمباوا إندونيسيا، وذلك ضمن برنامج رحلة المعهد السياحية والتعليمية والثقافية، وزيارة المناطق السياحية التاريخية والثقافية في إطار تعزيز كفاءة خريجي المعهد ذوي الخبرات والنظريات العالمية.

تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي



واستقبل الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، الوفد الإندونيسي ، بحفاوة بالغة حيث قال: إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وهو جزء من جهود الجامع الأزهر لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الإسلامي الحديث، وتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية.

وبدأت الزيارة بجولة في ساحات وأروقة الجامع الأزهر، حيث اطلع الوفد على تاريخ الجامع الأزهر العتيق والذي يعد واحدًا من أهم المساجد المصرية على الإطلاق وأحد أهم روافد التعليم في مصر والعالم الإسلامي وثاني أقدم جامعة في العالم استقبلت الطلاب من جميع أنحاء العالم وخاصة الطلاب الإندونيسيين، والذين خصص لهم الجامع الأزهر رواق أهل جاوة.

وأبدى الوفد تقديرهم لهذه الزيارة ممتنين لحفاوة الاستقبال، مشيرين إلى أنها فرصة للتعرف على تاريخ هذا الصرح العتيق، كما أعربوا عن حماسهم للاستفادة من الخبرات الجديدة التي يقدمها الرواق الأزهري في مجال تعليم العلوم الشرعية والعربية.

وخلال الزيارة أوصى الدكتور عودة، الطلاب بالجد والاجتهاد وبضرورة تعلم اللغة العربية للوصول إلى حقائق وكنوز الإسلام، من خلال فهم القرآن وكتب التفاسير وسنة النبي ﷺ كما أوصاهم بحفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه فهو خير معين علي تعلم اللغة.