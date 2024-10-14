كاتب: تكريم أبطال أكتوبر رسالة للأجيال المقبلة لتعريفهم بأبطال الوطن

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من أبطال حرب أكتوبر، خلال الندوة التثقيفية الأربعين للقوات المسلحة التي حملت عنوان «نصر أكتوبر 73.. حكاية شعب»، والتي عُقدت اليوم الإثنين.

في حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، قال الكشكي: «الندوة حملت عنوانًا يعبر عن صمود الشعب المصري وقدرته على تحمل الصعاب، وتمسكه بالدولة وهويتها عبر التاريخ في مواجهة كل محتل».

وأضاف: «الشعب المصري كان له دور حاسم في الحفاظ على الدولة من الانهيار، خاصة بعد صعود جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في أعقاب 2011».

وأكد الكشكي أن الرئيس السيسي يركز دائمًا في خطاباته على أهمية التماسك الداخلي، مشيرًا إلى أن هذا التماسك يعزز قوة الدولة ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح أن تكريم أبطال نصر أكتوبر جاء في توقيت مناسب، ويُعتبر رسالة مهمة للأجيال الشابة التي لم تعش تلك الحرب، لتعريفهم بأبطال الوطن.

كما حذر الكشكي من خطورة المعلومات المغلوطة التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حرب أكتوبر، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

واختتم بالقول إن نصر أكتوبر لم يكن فقط انتصارًا لمصر، بل للعرب جميعًا، وأنه لولا هذا الانتصار، لكانت الخريطة الجغرافية للعالم العربي مختلفة عما نراه اليوم.