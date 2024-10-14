تشيز كيك بقلاوة برقائق الفيلو .. المقادير وطريقة التحضير

تعد كيكة البقلاوة من أجمل أنواع الحلويات المفضله التي يحب تناولها الكبار والصغار وتحرص الأمهات على تحضيرها في المناسبات السعيدة.

ويرجع حلوى التشيز كيك هو اليونان أما البقلاوة فهي تركية الأصل وأول من حضرها زوجة احد السلاطين الأتراك.

والأن نقدم لكٍ في السطور التالية طريقة تحضير تشيز كيك بقلاوة برقائق الفيلو بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- جبن كريمي : علبة

- سكر البودرة : كوب

- دقيق : كوب

- البيض : 3 حبات

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

- كريمة : علبة (ثقيلة)

- شراب السكر : حسب الرغبة (للبقلاوة)

- عجينة فيلو : حسب الحاجة (رقائق)

- الجوز : كوب

- فستق : نصف كوب (مقشر وكامل)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية (بدون مروحة).

اشوي الجوز في صينية الفرن لمدة 5-10 دقائق، احرصي على عدم حرق الجوز، وأخرجيه من الفرن بمجرد أن تفوح منه رائحة الجوز اللذيذة، ثم قطعيه يدوياً.

في وعاء خلط كبير، استخدمي خفاقة كهربائية لخفق الجبنة الكريمية، مع السكر لمدة دقيقة إلى دقيقتين أو حتى يصبح الخليط رقيقاً.

أضيفي الدقيق ثم البيض بدرجة حرارة الغرفة، وأخيراً أضيفي الكريمة الثقيلة مع السكر حتى تمتزج المكونات جيداً.

ذوبي الزبدة في المايكرويف لدهن عجينة الفيلو.

افردي أوراق عجينة الفيلو وضعيها بين منشفتين مبللتين قليلاً لمنعها من الجفاف.

ادهني قاع وجوانب قالب التشيز بالزبدة بسخاء.

ضعي ورقتين من عجينة الفيلو داخل القالب وادهنيهما بالزبدة ورشي الجوز فوقهما، كرري ذلك 4 مرات.

أضيفي ورقتين أخريين من عجينة الفيلو، ثم صبي حشوة الجبن الكريمي فوقها.

قومي بقص حواف عجينة الفيلو بالمقص بحيث تكون في مستوى الجزء العلوي من القالب.

اخبزي كعكة الجبن بالبقلاوة لمدة 45 دقيقة، ثم قومي بإزالة جوانب قالب التشيز برفق، واخبزيها لمدة 25 دقيقة.

اسكبي القطر فوق كعكة الجبن بمجرد خروج كعكة الجبن من الفرن، ركزي على سكب القطر على عجينة الفيلو حول الحواف.

اتركي كعكة الجبن بالبقلاوة تبرد في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم زينيها بالفستق وبتلات الورد (اختياري) وقدميها.