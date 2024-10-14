وزير التعليم العالي ينعي طلاب جامعة الجلالة

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم، إثر انقلاب الأتوبيس الذي كان ينقلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

و تُعرب جامعة الجلالة الأهلية عن خالص تعازيها في وفاة أبنائها الطلاب، تؤكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المُصابين.

و انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وتم نقل الطلاب المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث أسفر الحادث عن وفاة وإصابة عدد من الطلاب.

حادث جامعة الجلالة

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا بانقلاب أتوبيس يستقله عدد من طلاب جامعة الجلالة بالسويس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة حوالى 25 طالبا وطالبة ومصرع نحو 8 أشخاص.

ونقل المصابين إلى مستشفى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا كما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.