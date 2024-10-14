لجنة منظومة تداول القطن: غدا فتح مراكز تجميع الأقطان بالوجه البحرى

أعلنت لجنة منظومة تداول القطن الزهر فتح جميع مراكز تجميع الاقطان التابعة للمنظومة بكل محافظات الوجه البحرى لاستقبال الأقطان من المزارعين اعتبارا من غدا وذلك بعد الانتهاء من جني حوالى 50% من أقطان الوجه البحري.

تداول القطن

وذلك استنادا الى أحكام القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025، وتنفيذاً لتوجيهات د مصطفى رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذى سبق الاعلان عنه 12 آلاف جنية للقنطار اقطان وجه بحري و10 الاف وجه قبلى وتقديم كافة التيسيرات للسادة المزارعين تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى هذا الشأن .





وذلك بناءا على رغبة العديد من مزارعى القطن بالوجه البحرى فى السماح لهم بالبدء فى توريد الاقطان للمنظومة .