الزراعة تعزز توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات

تحرص وزارة الزراعة على رفع كاهل المعاناة عن المواطن البسيط عن طريق ضخ السلع المخفضة عبر منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لضمان توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون عبر مختلف المنافذ. وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء ووزير الزراعة لتلبية هذه الاحتياجات.

أشار القرش إلى وجود 200 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية لعرض المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، مضيفا أن هناك 33 منفذًا متحركًا، ضمن مبادرة "بداية"، تهدف لضخ السلع الأساسية في جميع المحافظات.

وأكد القرش أن السلع مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم وبيض المائدة متوفرة في المنافذ، مشيرًا إلى أنه تم توفير بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا بعد الزيادة الأخيرة. وأوضح أن جميع السلع متاحة بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعار السوق.

في إطار متابعة أعمال وزارة الزراعة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعلاء فاروق، وزير الزراعة، واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية توافر السلع والمنتجات بأسعار مناسبة في جميع منافذ وزارة الزراعة، واطمأن من وزير الزراعة على توفر السلع للمواطنين.

ووجه مدبولي بمواصلة متابعة الأسواق لضمان توافر مختلف السلع والمنتجات التي تقدمها الوزارة على مدار العام.

جهود الوزارة:

وأوضح علاء فاروق وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية في الوزارة تعمل بشكل مستمر على توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة، مع التوسع في فتح منافذ جديدة وزيادة عدد المنافذ المتنقلة للوصول إلى امناطق النائية.

وأكد فاروق أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، بما في ذلك الإرشاد الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي الجيدة.

كما نوه الوزير بأهمية التنسيق المستمر بين الجهات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية وزيادة إنتاج التقاوي الاستراتيجية لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار الوزير أيضًا إلى إطلاق حملة توعوية بعنوان "معاك في الغيط"، التي تهدف إلى نشر الوعي الزراعي والإنتاج الحيواني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز جهود الإرشاد الزراعي بالتقنيات الحديثة.

وأفاد الوزير أن الحملة تستهدف توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى توعية مربي الماشية بأساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفني للنساء في الريف، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.