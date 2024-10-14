زراعة الشرقية تنظم قافلة موسعة لإرشاد المزارعين

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين؛ قافلة إرشادية موسعة، بنطاق قرية برمكيم التابعة لمركز ديرب نجم.

تأتي القافلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لحياة الإنسان» بإشراف المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، وبتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وضمت القافلة تخصصات: الإنتاج «النباتي والحيواني والداجني»، وعلوم الأراضي والمياه، واستهدفت القافلة تقديم الإستشارات الزراعية والدعم الفني للمزارعين في هذه المجالات.

وأكد المهندس عماد جنجن، في كلمته أثناء الفعالية، أهمية الالتزام بالحصر الزراعي، وقدم إرشادات حول كيفية تدوير مخلفات محصول الأرز ومنع حرق قش الأرز، بالإضافة إلى شرح السياسات المتعلقة بزراعة القمح وتوزيع الأسمدة.

وأدار وكيل وزارة الزراعة حوارًا مع المزارعين، أجاب خلاله عن أسئلتهم، مشيرا إلى أهمية التعاون بين وزارة الزراعة، وجامعة الزقازيق فيما يتعلق بتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة.

حضور الفعالية الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، والدكتورة جيهان العميري، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أساتذة الجامعة المختصين، بينهم الدكتور رفعت أحمد أستاذ الكيمياء الحيوية، والدكتور رجب فتحي مدرس بقسم الأراضي، والدكتور رمضان محمد مدرس تغذية الحيوان، والدكتور أحمد محمد عبد الوهاب مدرس إنتاج دواجن، والدكتورة خلود نصر مدرس مساعد في الكيمياء الحيوية.

وألقى الدكتور خالد محروس الضوء خلال الفعالية، على أهمية نشر الثقافة الزراعية من خلال الندوات الإرشادية، التي تساعد على تحسين المعاملات الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل.

بدورها أكدت الدكتورة جيهان العميري، أهمية التركيز على تقديم الدعم والإرشاد الزراعي اللازمين، وتنظيم قوافل المتنوعة تجوب المراكز المختلفة، بهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين، وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهونها.

ولفت ماري عزمي، مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة، لأهمية التعاون المشترك بين المديرية وكلية التكنولوجيا والتنمية في إطار البروتوكول الموقع بينهما، مشيرة إلى أن هذا التعاون يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز التنمية المستدامة في الريف المصري.

وخلال الفاعلية، تم المرور على الأراضى التي يُجرى تجهزها لزراعة البنجر، للتأكيد على أهمية عمليات الخدمة قبل وبعد الزراعة، خاصة في محصولي البنجر والقمح، كما تم المرور على حقول القطن والحدبث مع المزارعين حول أهم وسائل مكافحة الآفات.