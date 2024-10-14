النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المُقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن قيام عددٍ من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى.



أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى. وقد أيَّدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ومن ناحيه أخرى كانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز بدأت الواقعه بصدور بيان من النيابه العامة المؤرخ في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وجارٍ استكمال التحقيقات.



كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة. حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك، وعلى أثر ذلك أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.



ومن ناحيه أخرى كانت النيابه العامه قد أصدرت بيانا هاما بشأن الملاحظات التى رصدتها أثناء قيامها بالتفتيش علي مركز إصلاح وتأهيل الوادى الجديد

أكد البيان أن النيابة العامة تنوه عن أن الملاحظات التي تبينتها أثناء إجراء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد، هي ملاحظات إدارية لا تمس بحقوق النزلاء التي كفلها الدستور والقانون. وقد تم لاحقا تدارك تلك الملاحظات.



أمر المستشار محمد شوقي النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد» .

يأتى ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية .