الاحتلال يواصل مجازره بغزة.. وارتفاع حصيلة العدوان ل 42300 شهيد و98700 جريح

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42289 شهيداً و98684 جرحى تم تسجيلهم منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع.

ووفقاً لها، ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضدّ العائلات خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها 62 شهيداً و220 جريحاً إلى المستشفيات.

في غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب تراكم الأنقاض والقصف الإسرائيلي المتواصل.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضدّ القطاع لليوم الـ374، حيث يستمر بحصار مخيم جباليا شمالي قطاع غزّة لليوم الـ 10 على التوالي.

وحسب وكالة الميادين، 10 شهداء وإصابة أكثر من 40 آخرين، من جراء قصف قوات الاحتلال المواطنين في مركز التموين في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي منطقة صافي في مخيم جباليا أيضاً، استشهد 3 بينهم طفلان بالإضافة إلى تسجيل عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين هناك.

كما استهدف الاحتلال مجموعة مواطنين في محيط بركة أبو راشد في مخيم جباليا، وفي هذا الإطار تحدث الدفاع المدني في غزة عن ارتقاء شهداء وإصابة 13 شخص برصاص مسيّرات "كواد كابتر" الإسرائيلية استهدفتهم في مدرسة الفوقة خلف بركة أبو راشد.

وفي وسط القطاع أيضاً، مدفعية الاحتلال وطائراته استهدفت المناطق الشرقية والجنوبية من حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

وفي جنوبي القطاع أيضاً، وتحديداً في غربي مدينة رفح، استهدف الاحتلال مركبات إسعاف أثناء إجلاء الجرحى في منطقة المواصي غربي المدينة، ما تسبب بإصابة عدد من المسعفين.

كما أشار مراسلنا إلى وصول جثامين 4 شهداء من مخيم الشابورة في مدينة رفح إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.