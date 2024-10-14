لأول مرة.. السقا وفهمي وجها لوجه في السينما

بدأ النجم أحمد السقا، تصوير فيلم "أحمد أحمد" مع النجم أحمد فهمي والمخرج أحمد نادر جلال، بعدما تم اختيار الديكورات الأساسية والانتهاء من وضع اللمسات النهائية لانطلاق تصوير العمل.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجه لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمي ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا.

كما شارك أحمد السقا، في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائي ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

يشار إلى أن آخر أعمال السقا، فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من نيللي كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

تكريم أحمد السقا في مهرجان الإسكندرية المسرحي

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولي، كرمت النجم أحمد السقا فى ختام دورته الـ14، التي تحمل اسمه، وذلك بحضور الدكتور جمال ياقوت الرئيس الشرفى للمهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير مدير المهرجان.