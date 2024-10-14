برشلونة يكشف طبيعة إصابة لامين يامال

كشف نادي برشلونة الإسباني طبيعة إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم لامين يامال، بعدما تم استبعاده من معسكر منتخب إسبانيا عقب خوض مباراة الدنمارك.

وكان المنتخب الإسباني قد حقق الفوز على نظيره الدنماركي بهدف نظيف، إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، السبت الماضي.

وقرر الجهاز الفني استبدال لامين يامال في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وظهر بعد ذلك وهو يعرج مما أثار حالة من القلق لدى برشلونة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا حول إصابة لامين يامال، حيث قال: "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم على لاعب الفريق الأول لامين يامال إصابته بشد (حمل زائد) في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى".

وتابع النادي: "سيتحدد موعد عودته للتدريبات بناء على فترة تعافيه".

الجدير بالذكر أن لامين يامال يعد أحد أفضل اللاعبين في القارة الأوروبية بعد المستويات التي قدمها مع المنتخب الإسباني وناديه برشلونة خلال الموسمين الماضيين.