وليد صلاح الدين: المدرب المصري يتعرض لضغوط كبيرة وإيهاب جلال خير دليل

قال وليد صلاح الدين، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة بنادي زد، إن منتخب مصر يسير بخطى ثابتة مع حسام حسن، الأداء أحيانًا يكون عاليًا أو متوسطًا، لكنه يحصل على ما يريد في النهاية.

وأضاف وليد صلاح الدين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: انتقد حسام حسن لكن بهدؤء ونحن نؤدي بشكل جيد جدا وأتمنى الثبات الانفعالي من المحللين والنقاد، ونحن سنتأهل بكل تأكيد لكأس أمم إفريقيا وكأس العالم وما يهمنا هو النتائج.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: حسام حسن اعتاد أن يكون تحت الضغوط، والمسئولية كبيرة وتدريب منتخب مصر كان حلمًا لحسام حسن واسم منتخب مصر كبير لذلك الضغوط كبيرة خاصة أن كل المدربين حتى الكبار تعرضوا لضغوط كبيرة وآخرهم الراحل إيهاب جلال.

وأضاف صلاح الدين: إيهاب جلال لم يستمر سوى أسبوعين، والمسألة بالنسبة للمدرب المصري أصعب من الأجنبي، وأقول له أهدأ وأنت لك اجتهادك وعملك وستأخذ ما تريد.

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلى أن لدينا نجم كبير مثل محمد صلاح وأنت ضمنت التأهل بشكل كبير، وخروجه لا يحتاج كل هذه المقارنات بين السابق والحالي، خاصة وأن ملاعب النجيل الصناعي تضر اللاعبين خاصة أصحاب السرعات أمثال صلاح.

واختتم صلاح الدين: النجيل الصناعي يحتاج لاعبًا مهاريًا يلعب الكرة على الأرض حتى لا تتغير سرعتها، ويحتاج أمثال مصطفى فتحي وإبراهيم عادل، وأحمد فتوح لو كان موجودًا.