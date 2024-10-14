محمد بركات يعلق على استبعاد عمر جابر من المنتخب

علق محمد بركات، عضو اتحاد الكرة المصرى، على قرار استبعاد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قائمة منتخب مصر من المعسكر الحالى.

وتسبب هذا الاستبعاد في حالة من الجدل، منذ وقت إعلان القائمة، تحدث محمد بركات عن هذا الأمر عبر تصريحات تلفزيونية له.

وأكد بركات أن عمر جابر وعمر كمال عبد الواحد كانوا يستحقوا التواجد فى قائمة منتخب مصر، مبدياً اندهاشه من استبعادهم.

وأوضح أن أحمد عيد لاعب مميز وينتظره مستقبل كبير، لكن الثنائى جابر وعبد الواحد كانوا يستحقوا التواجد فى القائمة الحالية للمعسكر.

وواصل: "عمر جابر أفضل ظهير أيمن فى مصر، خلال هذه الفترة ثم يأتي بعده عمر كمال عبد الواحد".

وتابع: "بالنسبة لـ أحمد سيد زيزو، هو يقدم أداء مميز مع المنتخب فى مركز رقم 10، ولكني أفضل أن يلعب فى مركزه الطبيعى كـ جناح".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موريتانيا مرة أخرى يوم 15 أكتوبر الجاري، والتي ستجمع بينهما على الملعب الأولمبي لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

وكان منتخب مصر قد حقق انتصاره الثالث في تصفيات بطولة كأس أمم أفريقية 2025، وذلك بعد فوزه على موريتانيا اليوم بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.