محافظ الأقصر ورئيس مجلس شعب مقاطعة فيتنامية ببحثان تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، السيد ماي فان توات رئيس مجلس شعب مقاطعة نينه بينه ونائب السكرتير الدائم للجنة الحزب بالمقاطعة بدولة فيتنام، والوفد المرافق له، لتفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين محافظة الأقصر ومقاطعة نينه بينه الفيتنامية، وتبادل الخبرات في الحفاظ على قيم التراث الثقافي وصيانتها وتعزيزها ومناقشة سبل التعاون في تعزيز التجارة بين البلدين.



وعقد اجتماع بحضور محافظ الأقصر، ورئيس مجلس شعب مقاطعة نينه بينه، والوفد الفيتنامي الذي ضم كلا من نائب رئيس مجلس شعب المقاطعة، ورئيس مكتب وفد الجمعية الوطنية ومجلس شعب المقاطعة، ونائب رئيس لجنة التنظيم بلجنة الحزب بالمقاطعة، ورئيس اللجنة الشعبية لمنطقة نهو كوان بالمقاطعة، وممثلي ادارات التعليم والتدريب، والصناعة والتجارة، والثقافة والشئون الاجتماعية، والكهرباء، ونظائرهم من الجانب المصري بمحافظة الأقصر.



ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر برئيس الوفد الفيتنامي والوفد المرافق له الذين يزورون مدينة الأقصر للمرة الأولي متمنيا لهم اقامة طيبة وأن يستمتعوا بالطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية بالبرين الشرقي والغربي.



وأوضح رئيس الوفد الفيتنامي أن مقاطعة نينه بينه تقع شمال فيتنام، حيث تبلغ مساحتها 1500 كيلو متر مربع، وعدد سكانها مليون شخص، ومكونة من 6 مقاطعات ومدينتين، وكانت سابقا عاصمة فيتنام، وتضم عدد من المعالم التاريخية، وتشهد المقاطعة خلال هذه الفترة طفرة في السياحة والاقتصاد، ويبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال اخر 3 سنوات 7.3%، معربا عن رغبته في تعزيز سبل التعاون في مجالات السياحة والتعليم والثقافة.



كما أوضح محافظ الاقصر، أن عدد سكان المحافظة يبلغ مليون ونصف نسمة، وتضم المحافظة 7 مراكز ومدينة، ويوجد تشابه بين الأقصر والمقاطعة الفيتنامية في الجانب التاريخي والأثري، لافتاً إلي أن الرئيسين المصري والفيتنامي قاما بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وفي ختام اللقاء تبادل محافظ الأقصر ورئيس الوفد الفيتنامي، الهدايا التذكارية المعبرة عن مدينة الأقصر ومقاطعة نينه بينه الفيتنامية.

حضر اللقاء الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والوفد الممثل عن محافظة الأقصر.