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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تفتح باب التقديم لدورة اللغة الإنجليزية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة اللغة الإنجليزية. 

وحددت جامعة حلوان موعد اختبار تحديد المستوى لدورة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024 فى تمام الساعة الواحدة ظهراً ، ويجب على الراغبين فى الحجز التوجه لمركز اللغات بكلية الآداب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني، عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب.

حرص جامعة حلوان على تعزيز اللغة الإنجليزية لدى الطلاب

وأوضح الدكتور شادي الكردي مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، أهمية هذه الدورات التى تلعب دوراً كبيراً  فى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدرتهم العلمية.

وتأتى هذه الدورات فى إطار حرص جامعة حلوان على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لتعزيز اللغة لدى الطلاب ، وتمكينهم لغويًا، وهو مما يعزز فرصهم في سوق العمل من خلال تخريج كوادر متميزة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الحديث ، حيث يعد إتقان اللغات المفتاح الأساسي للنجاح

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