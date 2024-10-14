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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

حفلات أكتوبر 2024| موعد ومكان ليلة مسار إجباري

مسار إجباري
مسار إجباري

يشارك الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري في سلسلة حفلات أكتوبر المقامة في مختلف محافظات الجمهورية بجانب عدد من الدول العربية.

موعد ومكان حفل مسار إجباري الجديد في القاهرة 

يقام حفل مسار إجباري في 18 أكتوبر داخل أحد المتنزهات الكبرى على طريق العين السخنة بمشاركة فريق ديسكو مصر ، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

 

 

طرح مسار إجباري أخيرا أغنية “آسف” التي اجتازت الربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "اسف لكل اللي اعتزلته كل متعشم خذلته كل باب مفتوح قفلته من غير كلام اسف لقلة الاهتمام و بردو اسف عالزياده اسف اني مشيت اوام و اني مش مصدر سعاده اسف اني مفيش اعاده اني اصلح حاجه بينا اسف اني عندي عاده بنسى لو كان ايه ما بيننا اسف عشان كل امتحان انا كنت بسقط اسف اني لسه بغلط الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا كل حته فيها حته لينا فيها في بعض شئ كل بصه مابينا ماسكه كل ايد ماسكه في طريق كل تكميلة كلام كل حاساك مش تمام كل مره نقول سلام مايكونش ده بحق و حقيق كل فاكرة ف كل ذكرى وكل كلمة مقولتهاش كل مرة انا قولت بكرة وبكرة ييجي محسهاش كل مرة لنفسي اقول حب ولا دا كان فضول كل أسف جت في دول جت عشان محسبتهاش الله يجازي الليل و القعده وحديا و يجازي خط الميل على شئ ماهوش ليا و يجازي لف الكيف و يجازي امتى و كيف و يجازي كم الزيف و يجازي خطاويا

 

 

 

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