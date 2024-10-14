أول تعليق من تامر حسني على تكريم عمرو عاكف: تستحقها يا أشطر من الشطارة

أشاد الفنان تامر حسني بالمونتير عمرو عاكف، بعد تكريمه في مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الأولى، كأفضل مونتير لـ عام 2024 .

تامر حسني يشيد بتكريم المونتير عمرو عاكف: تستحقها عن جدارة

ونشر تامر حسني عبر خاصة الاستوري بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مجموعة من الصور من لحظة تكريم عمرو عاكف ، وعلق عليها، قائلا:" تستحق كل الجوائز يا عمرو يا عاكف يا اشطر من الشطارة، وشركته كلها تستحقها حقيقي وحوش".

ومن جانبه أعرب عمرو عاكف عن سعادته بهذا التكريم، وكذلك اشادة النجم تامر حسني، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، تعليق تامر، وعلق عليه، قائلا:"والله كفايا دعمك ووقوفك معايا في كل الأوقات، واي نجاح انا بوصلوا انت من اسباب النجاح دة".

وكان المونتير عمرو عاكف حصد جائزة أفضل مونتير لعام 2024 من مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الأولى، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة.

الجدير بالذكر أن المونتير عمرو عاكف تعاون في العديد من الأعمال السينمائية بطولة النجم تامر حسني ومن أبرزها فيلم "تاج"، بطولة دينا الشربيني، و فيلم "بحبك"، بطولة النجمة هنا الزاهد، و فيلم "مش أنا".