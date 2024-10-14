يفضل الكبار والصغار تناول البيتزا بطرقها المختلفة لمذاقها الذكي وسهولة تحضيرها هذا ما يدفع الأمهات إلى تحضيرها بين حين لآخر.

ويعد الروبيان من المأكولات البحرية الشهية المفضلة والتي تحتوى على عناصر غذائية عديدة لا يمكن الاستغناء عنها فضلًا عن مذاقه الشهي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة عمل بيتزا الروبيان والسلمون بخطوات سهلة وبسيطة يسهل تحضيرها.

المقادير

- مقادير العجينة :

دقيق : كوبان ونصف

ماء دافئ : كوب

خميرة : مغلف

سكر : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- مقادير الحشوة :

الروبيان : 250 جراماً (مقشر ومنظف ومسلوق)

فليفلة خضراء : نصف حبة (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

الفليفلة الحمراء : نصف حبة (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

جبن موزاريلا : 150 جراماً (مبشور)

زيتون أسود : 10 حبات (منزوع النوى)

صلصة البيتزا : 2 ملعقة كبيرة (جاهزة)

الثوم : فصّان (مفروم)

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

السلمون المدخن : 2 شريحة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

لتحضير العجينة: ذوبي الخميرة والسكر بالماء الدافئ في وعاء عميق، واتركي المزيج جانباً لمدة 10 دقائق حتى يتفاعل.

أضيفي الدقيق وزيت الزيتون والملح، ثم اخلطي المكونات بيديك جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

كوّري العجينة وضعيها جانباً حتى ترتاح لمدة 5 دقائق.

مدي العجينة على سطح العمل المنثور بالقليل من الدقيق، ثم انقليها إلى صينية فرن.

اخبزي العجينة في الفرن لمدة 5-10 دقائق، دون أن تنضج بالكامل.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.

ادهني العجينة بزيت الزيتون والثوم وصلصة البيتزا الجاهزة.

صفّي شرائح السلمون فوق الصلصة، ثم رشي جبن الموزاريلا بالتساوي.

وزعي شرائح الفليفلة الخضراء والحمراء فوق جبن الموزاريلا، ثم وزعي الروبيان المسلوق، ثم حبات الزيتون الأسود.

أعيدي صينية البيتزا إلى الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يذوب الجبن وتنضج العجينة تماماً.

قدّمي بيتزا الروبيان ساخنة إلى جانب السلطة الخضراء.