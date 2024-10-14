أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تكثيف العمل والجهد خلال العام المالى الحالي 2024-2025 من أجل زيادة معدلات الإنتاج من حقول إنتاج شركة بتروبل في سيناء وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط، وهو ما يتطلب حفر آبار جديدة بوتيرة مكثفة، منوهاً كذلك إلى أهمية تطبيق أنماط مختلفة من التكنولوجيا لرفع معدل الإنتاج من الإمكانات الموجودة.

أشاد الوزير بما تم بذله من مجهودات كبيرة في العام المالى الأخير للحفاظ على معدلات إنتاج البترول الخام من حقول بتروبل بالرغم من تحديات التناقص الطبيعى وتقادم الآبار لافتاً الي ماتم تنفيذه في هذا الإطار من برامج لصيانة الآبار ودعم كفاءتها، وهو ما يعد نجاحاً لبتروبل وفريق عملها على طريق زيادة الإنتاج.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل التي عقدت بمقر هيئة البترول لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2023/2024 بحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولي شركة إيني الإيطالية الشريكة في بتروبل و شركة بريتش بتروليوم.

وأشار الوزير إلى أهمية خفض تكلفة إنتاج برميل الزيت الخام وهو ما ينعكس بدوره علي تشجيع الاستثمار و من ثم زيادة الإنتاج ط، وهو ما يتحقق من خلال تطبيق التكنولوجيا وترشيد الطاقة والحفاظ على الموارد.

كما أكد الوزير على ضرورة التعاون بين قطاع البترول وشركة إينى الإيطالية لتطبيق المبادرات العالمية الرائدة التي تلتزم بها إينى لخفض انبعاثات الميثان بما ينعكس علي تحقيق تقدم وتطور أكبر في هذا المجال في مصر بمواقع بتروبل التي تعمل فيها الشركة خاصة وأن قطاع البترول لديه التزام بذلك.

تنمية حقول سيناء

وأوضح المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل أنه تم ضخ استثمارات تقدر بنحو 585 مليون دولار خلال العام المالي الماضى في اعمال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعى والزيت الخام بحقول الشركة، وبلغ متوسط الإنتاج 894 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 59 ألف برميل زيت خام علاوة على إنتاج المتكثفات والبوتاجاز.

واستعرض موافى ما تم تنفيذه من أعمال ساهمت بشكل فعال في المحافظة على معدلات الإنتاج من الزيت الخام والحد من تأثير تحديات التناقص الطبيعى للمخزون في حقول تنتج منذ نحو 70 عاماً، مشيراً إلى وضع 8 آبار جديدة على الإنتاج بحقول سيناء.

وتابع أن الشركة كثفت أعمال الصيانة للآبار بخليج السويس وسيناء للمحافظة علي معدلات الانتاج من خلال تنفيذ 354 عملية صيانة أسهمت في تحسين الإنتاجية من الآبار باستخدام حزمة من الحلول المتنوعة والتقنيات لمعالجة أى تحديات فنية، وعلى صعيد حقول الدلتا تم إجراء صيانة وتحفيز آبار حقول أبو ماضي ضمن الجهود المبذولة لتحسين الطاقة الاستيعابية لتلك الآبار وتعظيم الإستفادة منها.

وأشار إلى اجراء دراسة حالياً بحقل أبو رديس – سدرى في سيناء لبحث كافة فرص زيادة إنتاج الحقل من خلال الاستخدام الأمثل للحلول اللازمة لتحسين أداء الآبار وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى استهداف حفر آبار تستهدف الاحتياطيات غير المنماة.

وفى مجال السلامة أكد أنه تم الإنتهاء من تحديث شامل لأنظمة الإنذار والإطفاء بمحطة المعالجة الرئيسية بحقول سيناء بتكلفة 12 مليون دولار. وكذلك الإنتهاء من أعمال تحديث وتطوير أنظمة الإنذار والإطفاء بمحطة تجميع الزيت الخام بمنطقة فيران بتكلفة تقدر بحوالى 34 مليون دولار.

وقامت بتروبل بتنفيذ مبادرات بيئة رائدة أبرزها إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 14 ميجاوات بحقول سيناء.

ومن جانبه أكد فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر التزام شركته بزيادة الإنتاج والاستدامة البيئية، ولفت إلى التركيز على تقديم المزيد من الجهود في مجال السلامة في مواقع العمل.