الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الإيقاع بعصابة التنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

 

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 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة قيـــام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسـم.

 

تم إستهداف العقار المُشار إليه وضبط (8 أشخاص "لأحدهم له معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار المشار إليه وتم العثور على (حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 7 أمتار - الأدوات  المستخدمة فى التنقيب).

 

بمواجهتهـم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر المشار إليها بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

 

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