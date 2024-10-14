بيت الزكاة والصدقات يطلق المرحلة الثالثة من «مبادرة التدريب من أجل التوظيف»

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انطلاق المرحلة الثالثة لتدريب 30 خريجًا من كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، من خريجي جامعتي الإسكندرية والبحيرة، وذلك في إطار «مبادرة التدريب من أجل التوظيف» ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعه بيت الزكاة والصدقات مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي لتدريب طلاب الجامعات المصرية وخريجيها.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 14من أكتوبر 2024م، أن بروتوكول التعاون مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي ممتد لثلاث سنوات، كمنحة مقدمة من البيت لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لرفع مهاراتهم في تخصصاتهم لتأهليهم لسوق العمل.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تستهدف تدريب الخريجين على العمليات المصرفية، وتركز على التدريب على البرمجيات الأساسية في صناعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وتستمر لمدة 4 أسابيع متتالية، يتدرب فيها الخريجون على العمليات المصرفية، وتتيح فرص عمل للخريجين في مجال العمل المصرفي، بالتعاون مع شركة بنوك مصر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي.

ثمن «بيت الزكاة والصدقات» الجهود المبذولة من جانب شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي لاختيارالمتدربين بالمنحة وفق معايير الاختيار، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى والثانية من البروتوكول دفعت المبادرة للإستمرار لإتاحة الفرص لطلاب وخريجي الجامعات.

