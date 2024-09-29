بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام غير القادرين في 4 محافظات جديدة؛ وهي المنيا، أسيوط، أسوان، والبحيرة، وذلك في الأسبوع الثالث من حملة «إلى المدرسة» للعام الثاني على التوالي؛ لإدخال السرور على قلوب الطلاب الأيتام مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025م.





أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد، أن المستلزمات الدراسية التي يتم توزيعها على الطلاب الأيتام غير القادرين في المحافظات، عبارة عن حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء، ويتم التوزيع بناءً على قوائم مُعدَّة مسبقًا بالايتام غير القادرين فى المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الأزهري.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه أن حملة «إلى المدرسة» تمكنت من توزيع المستلزمات الدراسية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات المنوفية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، والأقصر، الإسكندرية، مطروح، الوادي الجديد؛ الشرقية، الغربية، بني سويف، والفيوم؛ مشيرًا إلى استمرار البيت في جولاته بجميع المحافظات مستهدفًا الوصول لكل يتيم غير قادر على مستوى الجمهورية وتوفير المستلزمات الدراسية له.

بيت الزكاة ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام في مطروح



وعلى صعيد متصل، انتهى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام في محافظة مطروح، ضمن حملة «إلى المدرسة»؛ للعام الدراسي الجديد 2024/2025م.



أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له أن المستلزمات الدراسية التي يتم توزيعها على الطلبة الأيتام غير القادرين في المحافظات، تشمل: حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء.

أضاف «بيت الزكاة والصدقات» أن توزيع المستلزمات الدراسية يكون عن طريق قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري؛ في إطار حملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي.

أوضح البيان أن حملة «إلى المدرسة» تندرج ضمن برنامج «رحمة» لكفالة الأيتام غير القادرين، وبرنامج «التعليم»؛ لمد يد العون للطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات التعليم، لمساعدتهم على استكمال دراستهم.