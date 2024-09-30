بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر 2024 للمستحقين غدًا

وجَّه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم لشهر أكتوبر 2024م، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر 2024م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 30 من سبتمبر 2024م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر أكتوبر 2024م، سيكون متوفر في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام

وعلى صعيد اخر، أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام غير القادرين في 4 محافظات جديدة؛ وهي المنيا، أسيوط، أسوان، والبحيرة، وذلك في الأسبوع الثالث من حملة «إلى المدرسة» للعام الثاني على التوالي؛ لإدخال السرور على قلوب الطلاب الأيتام مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأحد، أن المستلزمات الدراسية التي يتم توزيعها على الطلاب الأيتام غير القادرين في المحافظات، عبارة عن حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء، ويتم التوزيع بناءً على قوائم مُعدَّة مسبقًا بالايتام غير القادرين فى المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الأزهري.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيانه أن حملة «إلى المدرسة» تمكنت من توزيع المستلزمات الدراسية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظات المنوفية، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، والأقصر، الإسكندرية، مطروح، الوادي الجديد؛ الشرقية، الغربية، بني سويف، والفيوم؛ مشيرًا إلى استمرار البيت في جولاته بجميع المحافظات مستهدفًا الوصول لكل يتيم غير قادر على مستوى الجمهورية وتوفير المستلزمات الدراسية له.