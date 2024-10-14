رئيسا جهاز شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات يتفقدان منظومة عمل نوبات تلوث الهواء

تنفيذا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة منظومة عمل نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظات المنظومة، تفقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة ( السحابة السوداء ) بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وخلال الجولة قام رئيس جهاز شئون البيئة بتفقد طريق بنها شبرا الحر والمرور على مراكز كلاً من بنها ، طوخ ، قها ، قليوب، حيث تم رصد حالتى حرق لحطب ذرة بميت فرسيس بمركز طوخ و قش أرز بعزبة ابو نفر بقرية مستهر مركز طوخ وحرق مخلفات بلدية بمركز قليوب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما تابع رئيس الجهاز عمليات فرم الاهالى لحطب الذرة وقش الأرز لاستخدامه كعلف للماشية.

ومن ناحية أخرى تفقد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة منظومة عمل نوبات تلوث الهواء بمحافظة الشرقية، حيث تم متابعة اعمال محاور التفتيش المسائي ودورهم في رصد المخالفات أثناء المرور والقيام بتحرير محاضر للقائمين بحرق المخلفات طبقا للقانون ، وقد تم رصد عدد من المخالفات أثناء المرور بقرية بنى صالح والنعامنة بمركز منيا القمح ، وقرية انشاص وعلى الفور قام مسؤلى المحور بتحرير محاضر للقائمين بحرق المخلفات.

وقد شدد د. على ابو سنه خلال جولته على مجموعة عمل محاور المنظومة بضرورة بذل مزبد من الجهد لمنع حرق المخلفات الزراعية والتكثيف من التوعية للفلاحين والاهالى من اضرار حرق المخلفات الزراعية وضرورة الاستفادة منها كعلف للماشية، مؤكداً على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية بمحافظات المنظومة لضمان إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث.

ومن جهة أخرى قام الاستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بتفقد أعمال منظومة مكافحة السحابة السوداء بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمحافظتى الشرقية والإسماعيلية، حيث قام بالمرور على النقطة الوسيطة بمركز منيا القمح للتأكد من استقرار الأوضاع بالنقطة وعدم وجود اشتعال ذاتى وجاهزية النقطة فى حالة حدوث طوارئ حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، كما قام بالمرور على أحد مواقع تجميع قش الأرز بقرية الزنكلون بمركز الزقازيق ضمن أعمال لجنة متابعة المواقع والمعدات.

والتقى عبد الله خلال جولته بمحافظة الشرقية بالدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ ، وتم مناقشة معوقات انشاء مصنع لتدوير المخلفات بمحافظة الشرقية ، والتأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالمحافظة في هذه الفترة للسيطرة الكاملة على حرق قش الأرز .

فى سياقٍ متصل عقد الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إجتماعاً مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و المهندس أحمد سعد والمهندس أحمد خيال من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات المحافظة .

ناقش الاجتماع الموقف الحالي لآلية طرح تقديم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات لقيام القطاع الخاص القادر علي تقديم خدمة متميزة للعمل بمحافظة بورسعيد ، وكذلك مناقشة موقف مصنع التدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة غير الخطرة بأبو عوف والقائم على إدارته شركة زيرو كاربون ، و ذلك في إطار دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى تقديم الدعم الفنى ، فى جميع اجراءات تطبيق المنظومة الجديدة لخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

و تناول الاجتماع أيضاً مناقشة الموقف الحالي للمنظومة وقيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم الدعم الفني اللازم للانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وطرحها للتعاقد مع احد شركات القطاع الخاص للارتقاء بمستوي الخدمة بشوارع المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة الموقف الحالي لمشروع الدعم الفني المقدم من هيئة التعاون اليابانية - جايكا لدعم منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة بورسعيد .

وفي نهاية اللقاء تقدم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لسرعة الاستجابة ، وتقديم الدعم الفني المطلوب للمحافظة ، ولجهاز تنظيم ادارة المخلفات علي مجهوداته للارتقاء بمنظومة المخلفات بمحافظة بورسعيد.