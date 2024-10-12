"النظام البيئي ومكوناته والتنوع البيولوجي" ندوة تثقيفية تنظمها شئون البيئة

تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وفي إطار دعم نشر الوعي البيئي وبث فكر أهمية الحفاظ على البيئة الخضراء ومواجهة المشكلات البيئية بين طلاب المدارس بمراحل التعليم المختلفة، قام قسم التدريب والتثقيف البيئي بإدارة شئون البيئة بالمحافظة بتصميم برنامج تثقيفي لطلبة المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لتنفيذه على مدار العام الدراسي.

وأوضح الدكتور ياسر البدري مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أن البرنامج يضم ندوات للتثقيف البيئي لطلبة المدارس بمراحلها المختلفة خلال الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وعددًا من الأنشطة التعليمية.



حيث انطلقت أولى الندوات بقاعة التدريب بمقر الإدارة، تحت عنوان "التعريف بالبيئة والنظام البيئي ومكوناته وضرورة التصالح مع البيئة وتنوعها البيولوجي" وذلك بحضور عدد من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس "عمر مكرم، الجلاء، وعاطف بركات".



وتضمن البرنامج التثقيفي للندوة بعض الأنشطة المختلفة من مسابقات وفيديوهات توضيحية وورش عمل.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش والاستماع للأسئلة من الحضور، والرد على جميع استفساراتهم في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار الحرص على نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ومكوناتها ومنع تلوثها وترشيد استخدام مواردها والتصدي للمخاطر التي قد تتعرض لها، من أجل سلامة وصحة الفرد والمجتمع لضمان استدامة التنمية والحياة الطيبة للأجيال الحالية والقادمة.