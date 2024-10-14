الدينار الكويتي على عرش العملات الأغلى عالميًا

يتربع الدينار الكويتي على عرش عملات العالم، حيث يعادل 3.25 دولار أمريكي، و2.71 جنيه إسترليني و3.20 يورو.

وتعتمد إليه تحديد سعر صرف العملات، على ربط قيمة العملة بعدة عوامل منها مخزون كل دولة من الذهب وحجم الإنتاج والفارق بين التصدير والاستيراد.

ظهر الدينار الكويتي، للمرة الأولى، منذ عام 1960 ليزيح الروبية الخارجية، التي كانت تساوي قيمتها سعر الروبية الهندية ولكن الآن تعادل عملة الكويت 2447 روبية.

واعتمدت الكويت على تحديد سعر عملتها من خلال آليه الربط بعملات دولية أخرى، حيث ربط الدينار في البداية بالجنيه الاسترليني ثم في عام 1975 تم ربط العملة بسلسة من العملات تم تحديدها بواسطة مجلس النقد الكويتي.

حتى عام 2003 تم ربط الدينار بالدولار الأمريكي وذلك حتى عام 2007 قبل العودة مرة اخرى للتسعير، من خلال سلسلة من العملات المقصود بسلسة العملات هو تحديد معدل صرف العملة وفق مجموعات من العملات التي يتم اختيارها من البنك المركزي، ويتم تحديد هذه العملات وفق عدد أساس أهمها الكثافة التجارية بين الدولة والدول صاحبة العملات لكي تضمن الكويت عدم التذبذب مقابل الدولار مما يعني أن أي تغير عالمي في سعر الدولار لن يؤثر على سعر الدينار.

كما يتبع البنك المركزي الكويتي نظام سعر الصرف الثابت، أي الدينار لا يتأثر بالعرض والطلب، ولذلك أراد البنك المركزي الكويتي بقاء سعر الصرف 3.32 دولار أمريكي لزيادة الأرباح من النفط، حيث يمثل النفط في الكويت 90% من عائدات الصادرات والدخل القومي.

كما ارتفعت صادرات الكويت في الربع الثاني من عام 2021 لـ 4.97 مليار دينار وذلك في الربع الأول من هذا العام.

هذا الثبات هو مثالي للكويت، لأن هناك فائضًا في الميزان التجاري الكويتي مما يعني أن قيمة الصادرات أكبر من الواردات ومن المتعارف عليه أن الدول التي تعتمد على التصدير ترغب في خفض قيمة عملائها حتى تستطيع المنافسة في السوق الدولية.

لكن الكويت ليست بحاجة لخفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية التي لا تزيد على 10% من إجمالي صادراتها، فيما يستحوذ النفط على 90% من صادرتها.

إضافة إلى امتلاك الكويت احتياطيًا ماليًا كبيرًا، حيث تجاوز في عام 2000 خط الـ500 مليار دولار امريكي بالإضافة إلى الكثير من الأوراق النقدية من الفئات المختلفة.

وتمتلك الكويت رابع أكبر صندوق سيادي بالعالم بإجمالي أصول تبلغ 592 مليار دولار .

بالرغم من أن الدينار الكويتي يعد الأعلى في العالم لكنه ليس الأقوى ولا يزال عملة محلية.

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلى.. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، استقرارًا جماعيًا وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سجل الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري سعر صرف الدينار الكويتي 157.92 للشراء و158.97 للبيع.

الريال السعودي بالبنك الأهلى المصري

ىسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري حوالي 12.90 للشراء و12.95 للبيع.

درهم إماراتي بالبنك الأهلى المصري

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري حوالي 13.20 للشراء و13.23 للبيع.

دينار بحريني بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار البحريني امام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري حوالي 127.39 للشراء و 129.03 للبيع.

ريال عماني بالبنك الأهلى المصري:

سجل سعر الصرف الريال العماني بالبنك الاهلى المصري امام الجنيه حوالي 124.80 للشراء و 126.33 للبيع

الريال القطري بالبنك الأهلى المصري:

سجل سعر صرف الريال القطري امام الجنيه المصري حوالي 12.31 للشراء و13.34 للبيع

دينار أردني

سجل سعر صرف الدينار الأردني أمام الجنيه المصري حوالي 67.94 للشراء و68.68 للبيع

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