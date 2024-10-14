الدولار يعاود الصعود مقابل الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي

سعر الدولار.. شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، استقرارًا جماعيًا وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء نقدم لكم خلال التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار اليوم 48.53 جنيه للشراء، و48.63 للبيع. في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات في مصر اليوم بالبنك الاهلى المصري

سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء : 48.53 جنيه للشراء، و48.63 للبيع.

سعر اليورو اليوم

متوسط سعر اليورو اليوم: 52.97 جنيه للشراء، 53.16 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.28 جنيه للشراء، 63.56 للبيع.

سعر صرف دولار كندى بالبنك الاهلى المصري

بلغ سعر صرف دولار كندي اليوم 35.19 للشراء و 35.34 للبيع

سعر صرف فرنك سويسري مقابل الجنيه المصري

بلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري بالبنك الاهلى 56.41 للشراء و 56.74 للبيع.

سعر صرف 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري

بلغ متوسط سعر صرف الين الياباني 32.46 للشراء و 32.61 للبيع

دولار استرالي مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي اليوم

سجل الدولار الاسترالي اليوم 32.62 للشراء و 32.80 للبيع

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلى

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي 12.90 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع ، و سجل سعر صرف الدينار الكويتي 157.92 للشراء و 158.97 للبيع.

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلى

الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي 157.92 للشراء و 158.97 للبيع.

الريال السعودي بالبنك الأهلى المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري حوالي 12.90 للشراء و 12.95 للبيع.

درهم إماراتي بالبنك الأهلى المصري

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي امام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري حوالي 13.20 للشراء و 13.23 للبيع.

دينار بحريني بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار البحريني امام الجنيه المصري بالبنك الاهلي المصري حوالي 127.39 للشراء و 129.03 للبيع.

ريال عماني بالبنك الأهلى المصري:

سجل سعر الصرف الريال العماني بالبنك الاهلى المصري امام الجنيه حوالي 124.80 للشراء و 126.33 للبيع

الريال القطري بالبنك الأهلى المصري:

سجل سعر صرف الريال القطري امام الجنيه المصري حوالي 12.31 للشراء و13.34 للبيع

دينار أردني

سجل سعر صرف الدينار الأردني أمام الجنيه المصري حوالي 67.94 للشراء و68.68 للبيع

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