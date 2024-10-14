لمياء كامل: تمكين المرأة يعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية

أكدت لمياء كامل مؤسس قمة صوت مصر والمدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ومساعد وزير السياحة والآثار للترويج السابق، على أهمية تمكين المرأة وتأثير ذلك على التطور والنهوض بأي دولة في العديد من المجالات لاسيما قطاع السياحة، الذي يعد أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج إذاعي، والذي ناقشت به التغيرات بصناعة السياحة في المنطقة، وخاصةً في السعودية التي طورت صورة ذهنية جديدة للمملكة كوجهة سياحية متنوعة، وسبل التعاون بين مصر والسعودية بالإضافة إلى أهمية تمكين المرأة ودورها في المجتمعات العربية.

وأشارت كامل خلال الحوار أنه خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت السياحة في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا، وظهرت جهود الحكومة السعودية في تطوير القطاع السياحي كجزء من استراتيجية اقتصادية شاملة، حيث لم تعد تعتمد فقط على السياحة الدينية. تحت رؤية 2030، بل نجحت المملكة في تنويع مصادرها السياحية، وتغيير الصورة الذهنية عن السياحة في تلك المنطقة، من خلال فتح آفاق جديدة تتيح للزوار استكشاف جمالها الثقافي والطبيعي.

وعن سبل التعاون بين مصر والسعودية أوضحت كامل:" أن هناك العديد من المجالات للتبادل الثقافي والمهني والفني والسياحي بين البلدين نتيجة وجود روابط مشتركة كثيرة بين الشعبين المصري والسعودي، وهناك احترام وتقدير للتاريخ والابداع المصري وللمصريين، وهذا ما دفعني لأن أبدا أعمال هناك وأسعى لتحقيق ذلك بإطلاق "قمة الصوت العربي" في السعودية بعد نجاح قمة صوت مصر على مدار 8 دورات. بالإضافة إلى تبادل للخبرات في مجال العلاقات العامة."

وأعربت كامل خلال الحوار عن سعادتها بالمشاركة في منتدى النساء المبدعات الذي أقيم بالرياض في المملكة العربية السعودية يومي 7 و8 أكتوبر 2024، وضم مجموعة من القيادات النسائية المتميزة ورائدات الأعمال والمبتكرات من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى ما لمسته من طفرة كبيرة في دور المرأة العربية بصفة عامة والمرأة السعودية بصفة خاصة وتأثير ذلك على نظرة العالم للدولة وتقدمها ونهضتها، مما يسهم في بناء صورة إيجابية عن البلاد ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وأشارت كامل في نهاية اللقاء إلى سهولة إصدار تأشيرات الذهاب إلى المملكة حالياً أكثر من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عدداً من التأشيرات التي تتيح السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة الزيارة الإلكترونية التي تمكن مواطني 66 دولة من إصدارها، بالإضافة إلى تأشيرة المرور، وتأشيرة الزيارة العائلية، وبإمكان المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وشنغن الحصول على التأشيرة عند الوصول. كما يمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي استخراج تأشيرة الزيارة إلكترونياً.