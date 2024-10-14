رئيس جامعة المنيا تعقد المؤتمر الأول لأطباء التدريب 

شهد دكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، فاعليات المؤتمر الأول لأطباء التدريب للدفعات أرقام 35 ، 36 بالنظام القديم والحديث ، والذى نظمته كلية الطب وإدارة المستشفيات الجامعية، وذلك للتعريف بأساسيات العمل داخل مستشفيات جامعة المنيا، والضوابط والواجبات، والسمات العامة للعمل؛ للنهوض والارتقاء بمستوى خريجي الكلية، وتقديم أفضل خدمة للمرضى داخل المستشفيات.

حضر المؤتمر دكتور ايمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور حسام شوقي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،والدكتور طارق خلف فتح الباب رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب ونقيب الأطباء بالمنيا، والسادة وكلاء الكلية ، ورؤساء الأقسام، والدكتورة هند مؤنس مساعد المدير التنفيذي ومديرة برنامج أطباء الامتياز، ولفيف من الأساتذة الأطباء.

وفي بداية كلمه دكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، أكد على دور الكوادر الطبية وما يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة للمجتمع وأفراده، مؤكدًا على أن مهنة الطب هى من أرقى واسمى المهن التي تتطلب من صاحبها الجد والإجتهاد والتعلم والصبر والإلتزام الكامل، والحفاظ على رقى التعامل مع المرضى مضيفا بأن الجامعة لم تتأخر عن تقديم كل ما يسهم في رفع الكفاءة الطبية .

وأوضح الدكتور عصام فرحات لأطباء الإمتياز، ما نفذته الدولة المصرية ، من ضخ الإستثمارات في البنية التحتية في المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، وما شهده القطاع الصحي بجامعات المنيا من تطورات كبيرة، وافتتاحات عدة لصروح طبية تستهدف خدمة العملية التعليمية، وخدمة المجتمع صحيًا، وتقديم أفضل خدمة لائقة للمرضى، لافتًا ، إلى ما تم اعتماده في الخطة المستقبلية للمستشفيات، بإتاحة طاقه سريريه خلال الفترة القادمة بأكثر من ٩٠٠ سرير لتقديم خدمه طبيه متميزة لأهالي الإقليم.

وأشاررئيس الجامعة ، بإنضمام المستشفيات الجامعيه لمنظومه التأمين الصحى الشامل ، خلال العام القادم 2025 ، لما يمثله من أهمية بالغة في تحسين جودة الخدمة الطبية والعلاجية ، وخلال اللقاء تم التعريف بحقوق وواجبات طبيب الإمتياز، ومتطلبات العمل، بالإضافة ، إلى تعريف الأطباء بالدورات التدريبية التي ستُقدم لهم .

وفي نهاية المؤتمر كرم دكتور عصام فرحات منسقي تدريب أطباء الإمتياز بالمستشفيات الجامعية ، وذلك بتقديم شهادات التقدير لهم ، تقديرا لمجهوداتهم المتميزة خلال فترة التدريب.