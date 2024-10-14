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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

جامعة بدر تكشف حقيقة "واقعة الاختناق"

جامعة بدر
جامعة بدر

 أعلنت جامعة بدر استقرار حالات جميع الطلاب الذين تعرضوا لحالات اختناق بسيطة داخل الجامعة، نتيجة قيام أحد الطلاب برش إسبراي على بعض من زملائه بمنطقة المطاعم، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه الطالب المتسبب في هذه الواقعة، التى تصل إلى الفصل النهائي.

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 وذكر بيان صادر عن جامعة بدر، أن أحد الطلاب أقدم على رش إسبراي على بعض الطلاب الجالسين في منطقة المطاعم، وهو ما تسبب في إصابة بعضهم بأعراض مؤقتة مشابهة لضيق التنفس.

 وأكد البيان، أن الأعراض كانت مؤقتة، وتم التعامل الطبي الفوري مع جميع الحالات في عيادات الجامعة ومستشفى جامعة حلوان المجاورة، تحت إشراف الإدارة الطبية بالجامعة، وبمتابعة قيادات الجامعة.

ونوه البيان إلى أن  الجامعة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة جميع طلابها، والتأكد من استقرار الحالات، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطالب المتسبب في هذه الواقعة.

 

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