عرض الأفلام الفائزة بمهرجان جامعة بدر بنادي سينما المرأة

في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر الثقافة السينمائية، يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر فعاليات نادي سينما المرأة يوم الإثنين المقبل الموافق ٢١ أكتوبر ، بعرض الأفلام الفائزة من مهرجان جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب الدورة الأولى، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السادسة مساءً.



ومن المقرر عرض كل من فيلم 16 مللي للمخرج عبد الله جاد الحائز على جائزة أفضل مخرج، وفيلم البديل للمخرج مازن فوزي الحائز على جائزة أفضل فيلم، وفيلم سرقة منتصف الليل للمخرجة رغدة كرم، وفيلم أوضتين وصالة للمخرج مينا ماهر، وفيلم توشريت للمخرج عامر أبو حسيبة.

يعقب العرض ندوة يديرها كلاً من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي، لمناقشة الافلام مع الجمهور.

يُذكر أن نادي سينما المرأة يقام الاثنين الثالث من كل شهر، ويهدف إلى دعم الأعمال السينمائية النسائية والمواهب الشابة، وتديرة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.