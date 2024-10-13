الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

المزاح السبب في إصابة 40 طالبا داخل جامعة بدر|ما القصة

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض  40 طالبا للاصابة ، بحالات إغماء بعد إلقاء زميل لهم مادة تؤدي للإغماء داخل جامعة بدر بنطاق محافظة القاهرة.

المزاج السبب .. في إصابة 40 طالبا داخل جامعة بدر|ما القصة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إدارة  الجامعة بوجود حالات إغماء اختناق وضيق تنفس.

 وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين قيام أحد الطلبة برش مادة تؤدي للاغماء ،بجامعة بدر علي سبيل المزاح بمنطقة الطعام ما أدى الي إغماء حوالي  40 طالب وتم  نقلهم الى مستشفى بدر للعلاج، وتم ضبط الطالب المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات بعد أن تقدمت مهندسة ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم، ضد مدرس بأحد مدارس اللغات، لاتهامه بالتحرش بابنتها داخل دورة مياه المدرسة، حيث عثرت الأم على شيء غريب على بنطلون ابنتها وبسؤالها أقرت أن المدرس تحرش بها داخل الحمامات.

وأوضحت الأم في بلاغها أنه عندما عادت ابنتها إلى المنزل لاحظت شيئًا غريبًا على البنطلون، وبسؤالها أقرت أن مدرس تحرش بها داخل الحمامات.

وانتقلت أجهزة الأمن وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة جنح المقطم، وتم إحالته لجهات التحقيق، وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه بالتحرش بطفلة داخل المدرسة.

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