استضافة مكتب الطوارئ للآثار السودانية بمقر الآثاريين العرب بالقاهرة

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن استضافة وفتح مكتب الطوارئ التابع لهيئة الآثار السودانية بمقر المجلس العربى للآثاريين العرب بالقاهرة، وذلك نظرًا لما تتعرض له المواقع والمبانى الأثرية والمتاحف السودانية من اعتداءات سافرة.

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب بأن الدكتورة غالية جارالله رئيس هيئة الآثار والمتاحف السودانية قدمت خالص الشكر والتقدير لإدارة المجلس العربى للآثاريين العرب على هذه الاستضافة الكريمة وعلى دور مصر الكبير فى التضامن مع الشعب السودانى.

من الجدير بالذكر أن السودان تضم العديد من المواقع الأثرية الهامة القديمة والمسيحية والإسلامية علاوة على المتاحف أشهرها متحف السودان القومى بالخرطوم الذى يضم أهم القطع والمجموعات الأثرية بالسودان ومتحف منزل الخليفة بأم درمان متحف إثنولوجى يضم مجموعة تغطى حكم المهدية ومتحف كرمة بمدينة كرمة الولاية الشمالية وهو متحف موقع يضم آثار الكرمة ومتحف جبل البركل ومتحف التاريخ الطبيعى بالخرطوم الذى يضم نماذج من الحياة البرية بالسودان.