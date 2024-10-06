متاحف الآثار تكرس شهر أكتوبر لتسلط الضوء على البراعة العسكرية للمصريين القدماء

حقق المصريون القدماء انتصارات عظيمة في العديد من المعارك، حيث أظهروا براعتهم العسكرية وقيادتهم القوية للدفاع عن أراضيهم. تلك الانتصارات أسست لحقبة من القوة والازدهار في التاريخ المصري.

وفي سياقٍ مشابه، جاءت انتصارات حرب أكتوبر 1973، التي تُعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث استعاد الجيش المصري أرض سيناء.

- تعرف على الفعاليات والأنشطة والقطع الأثرية لشهر أكتوبر:

تحت عنوان "عظمة الانتصار في التاريخ المصري"، وقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على الحروب التي خاضتها مصر على مر العصور، وبالقادة العسكريين، والأسلحة، والمعبودات الخاصة بالحرب في مصر القديمة، وذلك احتفالاً بنصر أكتوبر المجيد والذي يوافق 6 أكتوبر من كل عام.

وتبرز القطع دور الجيش المصري والذي يعد أقدم جيش نظامي ثابت في العالم على مدى العصور المختلفة، حيث خاض العديد من المعارك الكبرى للتحرير، والاستقلال من أبرزها معركة مَجدو بقيادة الملك تحتمس الثالث، ومعركة قادش بقيادة الملك رمسيس الثاني، ومعركة حطين، معركة عين جالوت. كما تظل حرب 6 أكتوبر 1973 إنجازاً وطنياً بطولياً ورمزاً للفخر والإعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع شعب مصر العظيم، والذي يعد من أعظم انتصارات العصر الحديث.

• متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: يعرض سيف من الصُلب من العصر المملوكي عليه كتابة بالذهب نصها: "السلطان المالك الملك العادل أبو النصر طومان باي سلطان الإسلام والمسلمين أبو الفقراء والمساكين محيي العدل في العالمين خلد الله ملكه وعز نصره."

• متحف الشرطة بالقلعة: يعرض رشاش بورسعيد الذي استخدمه الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، من إنتاج المصانع الحربية بمصر بين عامي 1965 - 1970، وهو نسخة من الرشاش السويدي (إم 45)، عيار 9 ملم، سعة 36 طلقة.

• متحف قصر محمد علي بالمنيل: يعرض سيف له جراب من الفضة واليد من العاج ومطعم بفصوص من المرجان. كما ينظم المتحف معرضاً مؤقتاً لبعض الصور الأرشيفية لزيارة الأمير محمد علي للمدرسة الحربية، بالإضافة إلى عدد من الجولات الإرشادية بالمتحف.

• متحف المركبات الملكية ببولاق: يعرض سيف من المعدن له تلبيسة يد من الذهب وجراب من الجلد به حلقتين من المعدن. وتحت عنوان "العزة والكرامة"، ينظم المتحف معرضاً مؤقتاً يضم ثلاث قطع أثرية عبارة عن غدارة، ومسدس ساقية، وجهاز اتصال لاسلكي، بالإضافة إلى جريدتين من أرشيف جريدة الأهرام وجريدة الأخبار عن حرب أكتوبر. كما ينظم المتحف جولة إرشادية عن السيوف وبعض نماذج العربات الحربية، بالإضافة إلى جلسة نقاشية مع الأطفال حول حرب أكتوبر وورشة فنية لتصميم وتلوين العلم المصري مع أصدقاء المتحف من طلاب وأطفال.

• متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب: يعرض خوذة من الحديد من العصر المملوكي على شكل وجه أدمى يتخلله زخارف نباتية ويعلوها حربه على جانبيها قرنين يتوسط الخوذة واقي لحماية الأنف ومزود بزرد لحماية الرقبة والأذنين. كما ينظم جولة إرشادية بالمتحف لمجموعة من الطلبة من إدارة القاهرة والجيزة مع تسليط الضوء على قاعة الأسلحة لتعريف الأطفال بتطور الأسلحة منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث. كما ينظم معرضاً إلكترونياً بعنوان "الأسلحة" يعرض مجموعة نادرة من الأسلحة الموجودة بالمتحف، وورشة فنية يقوم فيها الطلاب برسم حر عن حرب أكتوبر بالإضافة إلى ورش حرفية لمجموعة من السيدات المتدربات لعمل علم مصر باستخدام خامات مختلفة.

• متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 2: يعرض الجزء العلوي من تمثال من الجرانيت الأحمر للملك تحتمس الثالث بغطاء الرأس الملكي. ويعد هذا الملك من أعظم حكام مصر الذي وسع الإمبراطورية المصرية القديمة إلى أقصى مدي إقليمي لها قام ب 17 حملة حربية أهمها معركة مجدو ضد تحالف من 22 دوله بقياده أمير قادش. كما ينظم ورشة لمجسمات عن الأسلحة والحروب بعنوان "يوم النصر العظيم"، وعدد من الجولات الإرشادية للزائرين خلال شهر أكتوبر.

• متحف مطار القاهرة الدولي مبنى الركاب 3: يعرض تمثال من حجر الجرانوديوريت للمعبودة سخمت العظيمة سيدة الأرضين وعين رع وسيدة الحرب. كما ينظم المتحف ورشة عمل بعنوان " انتصارات خالدة " وعدد من الجولات الإرشادية للزائرين المصريين خلال شهر أكتوبر.

• متحف ركن فاروق بحلوان: يعرض نموذج لتمثال للملك تحتمس الثالث ممسك إنائي النو وعلى قاعده التمثال إهداء للملك فاروق من مدرسة أسوان الصناعية " وهو واحد من أعظم ملوك مصر القديمة الذي أشتهر ببراعته في وضع الخطط الحربية والانتصار بجميع المعارك العسكرية التي خاضها وعمل على توسيع ملك وحكم مصر

• المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: يعرض تمثال برونزي من العصر اليوناني الروماني للإلهة سخمت جالسة بهيئة سيدة برأس أنثى الأسد، إلهة الحرب والقوة. كما ينظم المتحف ندوة عن دور سلاح المهندسين وأهميته في الحرب.

• متحف الإسكندرية القومي: يعرض طبنجة من العصر العثماني، ذات مقبض من الخشب عليها زخارف نباتية متشابكة مكفته بالذهب وبنهاية المقبض جامه بداخلها رأس أسد بارز مكفت بالذهب. وللطبنجة ماسورة من الصلب عليها زخارف نباتية مكفته بالذهب يتخللها بحور كتابية بالخط الفارسي. وبعنوان "متاحف من أجل السلام"، ينظم المتحف فاعلية فنية وثقافية تتضمن عرض موسيقى، وورشة عمل عن دور المتاحف من أجل السلام بالإضافة إلى سلسلة من المحاضرات عن مصر ودورها في تحقيق السلام.

• متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية: يعرض سيف نصله من الصلب بمقبض له تلبيسه من الذهب ومرصع بأحجار الماس. كما ينظم المتحف ورشة رسم لمجسمات للدبابات والأسلحة بالتعاون مع المتحف اليوناني الروماني.

• متحف رشيد الوطني: ينظم ورشة فنية تعليمية متنوعة بالحديقة المتحفية تشمل عمل مجسمات ورسومات لبعض الأسلحة والعربات الحربية.

• متحف مطروح القومي: يعرض لوحة جدارية من الحجر الجيري عليها منظر يصور الملك توت عنخ أمون وهو يمسك الأسرى من شعورهم وتكاد أرجلهم لا تمس الأرض المصرية وفي يده الأخرى المقمعة. وبعنوان " العرض غالى بس الوطن أغلى"، يقدم المتحف فعالية ثقافية، يقدم خلالها عرض أفلام وثائقية عن بطولات المقاتل المصري في حرب أكتوبر لنشر الوعى الثقافي و القاء الضوء على بطولات المقاتل المصري على مر العصور .

• متحف طنطا القومي: يعرض تمثال للآلهة "باستت" على هيئة رأس قطة وجسم آدمي ترتدي الزي الحربي وتحمل بيدها درع.

• متحف كفر الشيخ: يعرض تمثال مزدوج من الجرانيت الأحمر للملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت. صور الملك بنفس حجم معبودة الحرب والقوة كدليل على قوة حكمه وكثرة انتصارات. كما يقدم المتحف مسابقة رسم للأطفال للتعبير عن الانتصارات، لرفع الوعي بملاحم الوطن العظيمة

• متحف تل بسطا بالشرقية: يقدم المتحف جولات إرشادية لألقاء الضوء على أحداث حرب أكتوبر المجيد، بالإضافة إلى تنظيم ورشة فنية بعنوان "التصوير بالألوان الزيتية على الاتوال" يقدم خلالها منظر العبور بالإضافة إلى تنظيم محاضرة بعنوان" حرب أكتوبر 1973 العزة والنصر".

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• متحف السويس القومي: يعرض سيف من العصر العثماني، مقبضه وغمده مكسيان بالفضة المزخرفة بالنقش البارز ويظهر على الجراب زخارف تشبه قشور السمك وتنتهي برأس سمكة. وبعنوان "دور المرأة السويسية في الحرب وبطولات السويس في الدراما المصرية"، ينظم المتحف معرضاً للصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية عن حرب أكتوبر المجيدة لمدة أسبوعين، كما يقدم المتحف فعالية ثقافية وفنية تتضمن حفل فنى لكورال "هارموني عربي" التابع لجامعة عين شمس ويتم تقديم بعض الأغاني الوطنية والتراثية الخاصة بمدينة السويس، وندوة ثقافية يلقيها عدد من المتخصصين.

• متحف الإسماعيلية: جلة نفط مخروطية الشكل من الفخار عليها زخارف نباتية من العصر الفاطمي. كانت جلل النفط تمتلئ بمواد سريعة الاشتعال مثل الكبريت والنفط والراتنجات والأدهان حيث كانت تستخدم كأداة حربية حتى ظهور البارود في منتصف القرن الـ 13 الميلادي.

• متحف الغردقة: يعرض لوحة جدارية للملك تحتمس الثالث، مؤسس الإمبراطورية المصرية الحديثة، عن معركة مجدو.

• متحف شرم الشيخ: يعرض تمثال للملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين، والذي دافع عن استقلال مصر ضد القوى الأجنبية. وتعتبر فترات حكمه من الفترات الحاسمة في تاريخ مصر، إذ شهدت محاولات مستمرة منه للحفاظ على سيادة مصر واستقلالها وسط التحديات الكبرى. وقد تميز الملك نختنبو الأول بقدراته العسكرية والإدارية فقد أعاد بناء الجيش المصري وعزز التحصينات العسكرية في مواجهة الفرس.

• متحف الوادي الجديد: يعرض طبنجة لها ماسورة من الصلب ومقبض من الخشب وعلى الماسورة زخارف نباتية.

• متحف كوم أوشيم بالفيوم: ينظم جولة إرشادية، ومجموعة من الورش الفنية للأطفال لتعليم الرسم و تلوين الجبس وتلوين رسومات أثرية للأطفال من سن 7 الى 14 سنة، كما يقدم لهم محاضرة تثقيفية عن نصر أكتوبر المجيد.

• متحف ملوي بالمنيا: يعرض تمثال للمعبودة سخمت وهي تعتنى بالملك وتهزم أعداؤه، كما يقدم حفلاً فنياً من أطفال الحضانات والمدارس بملوي وعرض أغنية تحكي الحرب بشكل مبسط للأطفال وترجمتها بلغة الاشارة .

• متحف سوهاج القومي: يعرض لوحة جدارية من الدولة الحديثة، تظهر الملك سيتي الأول يرتدي تاج الحرب وأمامه المعبودة حتحور تمنحه الحياة، حيث قام بتوطيد السلطة المصرية في الخارج في فلسطين والشام، وقاوم الحيثيين الذين حكموا أسيا الصغرى، ووضع بنفسه الخطط لإعادة مجد وسيادة مصر في العالم. كما ينظم المتحف ندوة ثقافية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية تحت عنوان "الإلهة إيزيس في الدلتا" وذلك بحضور وفد روسي من ضيوف المركز، وعدد من الشخصيات الهامة وأهل الفكر والثقافة محافظة الغربية.

• متحف التحنيط بالأقصر: يعرض مومياء كبير كهنة آمون رع وقائد الجيش ماسهرتى "ابن "بأنجم الأول من الأسرة 21 بالدير البحري. كان ماسهرتي القائد الأكبر للجيوش في الوجهين القبلي والبحري والبلاد بأجمعها وكان يحمل لقب السيد العظيم لمصر. كما ينظم المتحف ورشة فنية بعنوان "انتصارات أكتوبر" وعمل نموذج لمومياء ماسهرتي كبير الكهنة، وعمل رسومات تمثل انتصارات أكتوبر، كما يقدم عدد من الجولات الإرشادية لزائري المتحف خلال شهر أكتوبر.

• متحف الأقصر للفن المصري القديم: يعرض لوحة من الجرانيت الوردي للملك والمحارب امنحتب الثاني الذي صور بكفاءة بدنيه عالية حيث يقوم بإطلاق سهامه على هدف نحاسي. كما ينظم المتحف معرضاً فنياً من نتاج أعمال القسم التعليمي لعرض بعض الملوك المحاربين وبعض أدوات الحرب قديما لتعريف الأطفال بأدوات الحرب وأهمية هذا اليوم، بالإضافة إلى تنظيم جولة ارشادية لمجموعة من فئات عمرية مختلفة من أصدقاء القسم التعليمي وقسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض أصدقاء المتحف من ذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى إقامة ورشة رسم وتلوين.

• متحف التمساح بأسوان: ينظم عدد من الجولات الإرشادية للزائرين خلال شهر أكتوبر.

• متحف النوبة: يعرض رأس تمثال الملك "شبتكا" أحد ملوك الأسرة 25، من الجرانيت الوردي عثر عليها في الكرنك. وقد خاض الملك حروب مع الأشوريين