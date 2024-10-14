موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي 2024

التوقيت الشتوي.. أيام قليلة تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي ، بمصر 2024 ، وفقًا للقانون المصري الذي أقره مجلس النواب لتحديد العمل بالتوقيت الصيفي و الشتوي ، نظرًا لما له من تأثير على قطاعات العمل وتوفير الطاقة.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2024

وحددت الحكومة موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر 2024، بأنه سوف يبدأ ليلة الخميس 31 أكتوبر 2024، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة، أي أن الساعة 12 صباحا سوف تكون الساعة 11 مساء عن العمل بالتوقيت الشتوي، وبذلك يتبقى على تطبيق التوقيت الشتوي ما يقرب من 20 يومًا.

وتعمل الحكومة بالتوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة، للاستفادة من الضوء الطبيعي للشمس في الصباح الباكر وخلال ساعات النهار، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستخدمة من خلال تبكير ساعات العمل في الصباح، وبالتالي توفير الأموال والاستفادة بها.

فائدة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2024

ويُطبق هذا النظام في العديد من الدول العالم والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لتعديل الأنشطة اليومية بما يتناسب مع فصول السنة، خاصةً في المناطق التي تشهد تغيرا في طول ساعات النهار والليل، بينما تفضل بعض الدول الإبقاء على ثبات التوقيت على مدار العام.

ويعمل تطبيق التوقيت الشتوي 2024 على تقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية في المساء، بما يؤدي إلى تقليل تكاليف استهلاك الطاقة؛ إذ أوضحت بعض الدراسات أن تطبيق نظام التوقيت الشتوي يوفر حوالي 10% من استهلاك الطاقة، وعلى مستوى صحة الإنسان يساهم في تحسين جودة النوم وتقليل الشعور بالإجهاد.

خطوات تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي

ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي 2024، بالخطوات الآتية:

- الدخول إلى إعدادات الهاتف.

- اختيار إعدادات إضافية.

- اختيار الوقت والتاريخ.

- تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي.

- إعادة تشغيل الهاتف.

ويمكن لمستخدمي هواتف آيفون تغيير الساعة بالتوقيت الشتوي، من خلال الآتي:

- افتح إعدادات الهاتف.

- تحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- تفعيل خيار التعيين تلقائيا.

قانون العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2024

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، والذي ينص على أنه “ اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة ”.