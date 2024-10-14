ترتفع معدلات البحث عن الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة التموين وطرق السداد، حيث يبحث بعض المواطنين المنتفعين من نظام الدعم ولديهم بطاقات تموينية عن طرق استخراج بطاقة التموين 2024 والرسوم المالية الجديدة وطريقة الدفع.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تختلف رسوم استخراج بطاقات التموين حسب نوعها التي تتنوع بين بطاقات تموينية التالفة أو البدل فاقد، بطاقة التموين للحصول على السلع التموينية والخبز، بطاقة التموين للحصول على الخبز فقط.

الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة تموين 2024

- الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة تموين «الكارت التمويني» تبلغ قيمة الرسوم 75 جنيها.

- الرسوم الجديدة لاستخراج بطاقة تموين 2024 «كارت التموين للحصول على الخبز فقط» بقيمة مالية تصل إلى 75 جنيها.

طرق دفع رسوم استخراج بطاقة التموين الجديدة 2024

يتم دفع رسوم استخراج بطاقة التموين «الكارت التمويني» من خلال الخصم من قيمة الدعم المخصص للبطاقة، والتي تحصل على خبز وسلع المقررات، بينما يتم دفع رسوم استخراج «الكارت التمويني الخاص بالحصول على الخبز فقط» من خلال الحوالة البريدية.

خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أو تالف عبر بوابة مصر الرقمي

- الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

- اختيار تسجيل حساب جديد من خلال الرقم القومي، وقم الهاتف واسم الأم، ثم اختيار كلمة مرور.

- اختيار خدمة التموين لإصدار بدل فاقد من البطاقة التموينية.

- تجسيل البيانات المطلوبة.

- اختيار المحافظة التابع لها.

- تحديد الإداري التموينية التابع لها.

- ثم تظهر قائمة تتضمن على عناوين المكانب التموينية المتاحة بالمنطقة التابع لها.

- تحديد العنوان التي يمكن استلام البطاقة منه وتحديد الاختيار من هلال مكتب التموين.

- تعرض البيانات التي تم تسجيلها ويمكن التعديل بها ثم الضغط على التالي.

- يتم عرض تفاصيل الطلب وهو اصدار بطاقة تموينية بدل فاقد أو تالف.

- هناك رسوم يجب تسديدها من خلال وسائل السداد الإلكترونية.

- بعد أسبوعين يتم إصدار البدل الجديد من البطاقة التالفة أو المفقودة.