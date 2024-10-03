وقف صرف المكرونة لأصحاب البطاقات التموينية

أصدرت الشركة العامة لتجارة الجملة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، منشورًا، تم توزيعه على الأفرع والمديريات التموينية كافة، يتضمن تنبيهًا مشددًا بعدم صرف المكرونة التمونيية ال 400 جرام.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم صرفها للمستحقين بأسعار الشهر الماضي، دون أي زيادة، اعتبارًا من الثلاثاء الماضى.

وفيما يخص أسعار السلع، سيُصرف السكر التمويني بسعر 12.60 جنيه للكيلو، بينما سيُقدم الزيت بسعر 30 جنيهًا لعبوة 800 مل.

وتشمل المقررات التموينية لشهر أكتوبر حوالي 31 سلعة، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى تُستخدم بشكل شائع في الأسر.

أما عن نصيب الأفراد من الدعم، فسيحصل كل مستفيد مقيد على سلع بقيمة 50 جنيهًا شهريًا، حتى المستفيد الرابع في البطاقة، بينما سيحصل المستفيد الخامس وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيهًا.



تبلغ أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2024.. كالتالى:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.50 جنيه.