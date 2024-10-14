الرعاية الصحية تواصل تقديم خدمات الفحص الشامل المجاني بصعيد مصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استمرار تقديم خدمات الفحص الشامل المجاني وحملات التوعية الصحية في محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لكل إنسان"التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تحت مظلة المبادرة الرئاسية"بداية "، استطاعت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم خدمات توعوية وتثقيفية للمواطنين مما ساهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين بنمط الحياة الصحي، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 120,000 منتفع، ضضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، شملت فحوصات صحة المرأة، الكشف المبكر عن الأورام، فحص السمع للأطفال حديثي الولادة، والأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، وفحوصات ما قبل الزواج، إلى جانب الكشف عن الأورام.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تم إجراء الفحص الطبي الشامل المجاني لأكثر من 100ألف منتفع، من كافة المراحل العمرية، منوهًا إلى الفحوصات التى يشملها الفحص الطبى الشامل والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومضاعفاتها من خلال فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمى، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية فى نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحة المنتفع بشكل عام.

وأردف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مبادرة "بداية جديدة لكل إنسان" تعد جزءًا لا يتجزأ من التوجه الوطني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وقال: "نحن ملتزمون ببناء مجتمع صحي ومتعلم يستطيع مواكبة التطورات العالمية، كون هذه المبادرة تمثل حجر الزاوية في تحقيق هذا الهدف، حيث نسعى من خلالها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال نشر الوعي الصحي وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة".

وأضاف السبكي: "نعمل على تطوير خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر لضمان تلبية احتياجات المواطنين الصحية، وبفضل الدعم الرئاسي والمتابعة المستمرة، أنشأنا غرفة مركزية لمراقبة وتقييم سير العمل، إلى جانب فرق ميدانية متخصصة تقوم بتنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية في مختلف المحافظات، هدفها الأساسي هو الوصول إلى جميع فئات المجتمع وتعزيز مفهوم الصحة الشاملة، سواء كان ذلك من خلال التوعية أو تقديم الخدمات الصحية المباشرة".





