هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية تستقبل طلاب جامعة سيناء

في إطار مشروع "تدريب الغير" الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية ، بهدف توفير فرص تعليمية متكاملة للطلاب والخريجين ، وغير العاملين، استقبل « مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة»، طلاب كلية العلاج الطبيعي بـ جامعة سيناء للتدريب داخل منشآت الهيئة .

تأتي هذه الخطوة كجزء من بروتوكول التعاون بين الهيئة وجامعة سيناء، لتعزيز التأهيل العملي للجيل القادم من المتخصصين في القطاعات الصحية ، على إن يشمل المشروع ثلاث مستويات رئيسية للتدريب : « التدريب الإلزامي "الامتياز"، حيث يحصل الطلاب في السنة الأخيرة على خبرات عملية تؤهلهم لدخول سوق العمل، وتدريب الطلبة قيد الدراسة بما يتيح لهم التدريب العملي على أرض الواقع ، وتدريب الخريجين ، بهدف تطوير مهاراتهم ».

ويعتبر هذا البرنامج التدريبي جزءاً من رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير الكوادر البشرية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة النظام الصحي في مصر ، وفقا لتوجيهات الدكتور "احمد السبكى"رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل، وحرصا علي أهمية تأهيل الطلاب، كاستثمار في مستقبل النظام الصحي، بتوفير الفرصة للطلاب، لإكتساب خبرات عملية من خلال التدريب داخل المنشآت التابعة للهيئة.

نسق برنامج التدريب الدكتورة ايه رشاد ،مدير مشروع تدريب الغير ، والدكتور أحمد سمير ،المشرف العام على الاعمال الداخلية بالادارة العامة للموارد البشرية ، والدكتورة نهلة فوزى مدير، إدارة التدريب بالفرع، وبحضور المحاضر الدكتور حسام سلامة المدير الطبى بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ورئيس قسم النساء والتوليد